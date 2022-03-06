Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Водночас окупантів, які отримали незначні тілесні ушкодження, навіть не приймають до лікарень через відсутність вільних місць.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Після надання першої медичної допомоги їх (окупантів – 24 канал) у супроводі озброєного конвою з-поміж регулярних військ збройних сил Росії переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у ролі "гарматного м'яса", – розповіли у Генштабі.

Варто зауважити, що з початку нападу Росії на Україну кількість жертв серед особового складу ворога становить орієнтовно 11 тисяч осіб.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!