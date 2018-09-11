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Алексей Чибисов

Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?

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Пушилін і Бородай
Пушилін і Бородай / РІА

Наступного дня після ліквідації "дирявого" маршала Захарченка до всіх окупаційних підрозділів ЗС РФ разом та місцевих бандформувань приїхала масштабна перевірка з міністерства оборони Росії.

Це, звісно, свідчить про те, що саме росіяни вбили курляйтера, оскільки раніше ні про які ревізії у фактично особистих військах Захарченка й мови не було. При цьому фінансували їх з російського бюджету, а саме – з грошей, що виділяли на утримання військ, які немовби перебувають на навчаннях у Ростовській області.

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Про те, що ФСБшники давно докладали зусиль для ліквідації карманних підрозділів Захарченка та компанії, я писав ще взимку. Існувати озброєних війська на територіях "ДНР" на думку керівників окупантів повинні були лише під невпинним командуванням зі штабу південного військового округу ЗС РФ. Втім, коли Захар відмовлявся передати правління своїми бойовиками, про це доносили у Кремль.

Саме цей факт, а також численні крадіжки грошей з "бюджету" стали причиною роздуму Путіна та інших гравців у "Новоросію" про необхідність зняти Суркова від кураторства недореспублікою. У "ЛНР", як ми всі пам'ятаємо, такої проблеми не було, оскільки там владу у людини помічника ВВХ відняли фізично. За "ДНР" та право грабувати Донбас Захарченко із своїм кумом боролися до останнього. У прямому сенсі цього слова. Наразі Сурков намагається зробити хоч хось, щоб залишатися сірим кардиналом серед "дирявих", але в нього взагалі не залишилось важелів – всім рулять силовики.

Саме за наказом із ФСБ приїхали перевірки, а підконтрольні Захарченкові підрозділи терміново розформували та передали під командування офіцерського складу окупаційних військ. Тепер ніяке силове протистояння між кланами стало неможливим, хіба що це буде маленька війнушка між новими володарями "республіки".

Більше того, російські спецслужбісти проводять розслідування крадіжок, які були допущені як самим Захарченком та його оточенням, а також офіцерським складом ЗС РФ. Виявляється, більше 5 тисяч терористів загинули та були вбиті, але ж керівництво рот та батальйонів отримувало їх зарплатні. Ще приблизно дві тисячі ватовоїнів втекли з передової. Така собі "армія".

Крім розбірок у лавах окупантів, продовжується двіж із Пушиліним. Пам'ятаєте, писав про повернення Бородая на Донбас? От воно! Хоча спочатку він й хотів допомогти своєму другові Суркову, після розмови із верхівкою він відмовився від цих планів та почав працювати виключно на "фесів". Колишній "керівник" квазіутворення, по-перше, займатиметься закриттям питань із некомплектацією підрозділів, що виявилася навіть гіршою від тієї, на яку розраховували окупанти.

Крім того, саме він відповідає за Пушиліна – його називають неофіційним куратором нового ватажка терористів від ФСБ. І доки тривають зачистки команди Захарченка, нові володарі розбираються із тим, що робити у "ДНР", але ж закривати проект як такий ніхто не хоче – його хочуть лише переформатувати для передачу Україні територій у руїнах, із ватним населенням та терористами докупи.

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Автор: Алексей Чибисов
Теги: Новости Украины Публикации Война на Донбассе Украина – Россия Новости политики Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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