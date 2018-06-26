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Олексій Чибісов

Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова

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Олександр Бородай в оточенні бойовиків
Олександр Бородай в оточенні бойовиків / Фото з відкритих мереж

Днями до офісу терористичної організації "Союз добровольців Донбасу" у Москві вдерлися ФСБшники.

Здавалося б, звичайна подія притискання бойовиків, що повернулися з "ДНР" і "ЛНР" та почали заробляти на життя пограбуваннями та реалізацією віджатого на українській території майна. Втім, для "СДД" ця діяльність є зовсім не головною.

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Олександр Бородай, засновник та керівник організації, є одним із "героїв" "русской весны". Саме він як кадровий співробітник ФСБ керував процесами, які призвели до захоплення міст Донецької та Луганської областей. Він був і при захопленні Верховної Ради Криму та інших об'єктів, що мали стратегічне та політичне значення для проекту захоплення півострова та "Новоросії". У 2014-му Бородай був фактичним керівником Стрєлкова-Гіркіна, який очолював зведені бойові групи терористів зі спецназу та найманців. На нього поклали функції куратора від силової ланки РФ, зв'язного із агентурою на місцях, тощо. Політичними нюансами захоплення Донбасу та Криму керував Сурков. Тоді ще між представниками Кремля, ФСБ та ГРУ не було ніякої боротьби за контроль над окупованими територіями усі воліли досягнути успіху та захопити якомога більше міст України.

Пішов з Донбасу Бородай перед втечею Гіркіна, коли стало зрозуміло, що "Новоросії" не буде, а "ДНР" та "ЛНР" існуватимуть на карті як окремі райони областей (тоді ще могло здаватися, що квазіутворення взагалі знищать, але ж у Кремлі готові були не віддавати псевдореспубліки в будь-який спосіб). Для того, щоб офіцер не втрачав поваги та впливу на бойовиків-найманців, й було створено "Союз добровольців Донбасу". Терористи каталися по Росії, набираючи у свої ряди побільше боєздатних люмпенів, відстоювали "права" бойовиків щодо визнання їх учасниками війни на рівні держави та вербували для відправки до Сирії через приватну військову кампанію Дмитра Уткіна "Вагнера".

Втім, нещодавно і Бородай, і Стрєлков заявили про свої наміри повернутися на Донбас. Було це якраз за часів кризи кураторів, коли Суркова щемили ФСБшники, а крісло Захарченка могло б залишитись без власника за лічені години. Треба сказати, що Бородай є людиною, яка досить дружньо ставиться до Суркова. Все ж співпрацювали на серйозному рівні. Крім того, обидва чимало разів допомагали один одному у становленні "правильного" порядку при розподілі віджатого бізнесу. То ж відрядження Бородая із його головорізами на Донбас могло означати суттєві проблеми для ФСБшних покидьків. Від силової підтримки кума Суркова до заміщення його на більш серйозну фігуру накшталт Гіркіна.

Коли ж помічник Путіна виграв внутрішню боротьбу за місце під сонцем, Бородай почав збирати власні сили для відрядження терористів, щоб допомогти віджати захоплене ФСБшниками на Донеччині та роботи у Луганській області, де Сурков фактично втратив владу. Бородай, за задумом діючих осіб, мав стати демпфером у протидії кремлівських та силовиків, казаків та найманців. І це насправді взагалі нікому, окрім України (як стороні конфлікту) не було б вигідно, бо у "ЛНР" міг би початися хаос із війнушкою всіх проти всіх, як свого часу у Сирії. Саме для цього керівництво ФСБ вирішило діяти превентивно та наїхати на організацію Бородая, мовляв, ви тут три роки працюєте, гроші бюджетні розпилюєте, а ми слідкували, проте не лізли. То ж, якщо почнете діяти, прикриємо ваш "Союз", ще й агентами СБУ зробимо.

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Наразі у Бородая кажуть про "реорганізацію", але ж подивимось, як працюватимуть після цього меседжу. Чи то залишаться у своїй Москві тихесенько, або ж підуть у бій за Суркова із Захарченком.

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини Донецька Публікації
Джерело: 24 Канал
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