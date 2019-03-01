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      Пушилін закинув у підвал представника Ахметова в "ДНР"

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      Денис Пушилін
      Денис Пушилін / Донецкое агентство новостей

      Днями ватажок терористів та маріонетка Путіна Денис Пушилін продовжив кадрові чистки верхівки недореспубліки від людей, які працювали ще при Захарченко.

      При цьому посягнув він "на святе" – колишнього керівника ригів у Донецькій облраді Миколу Загоруйко, який з 2014 року був вхожий у місцевий осередок терористів у якості представника Ріната Ахметова.

      Саме Загоруйко, як стверджують наші правоохоронці, вирішував проблеми збереження майна короля Донбасу у "ДНР" аж поки росіяни не вирішили викинути одного зі спонсорів "русской весны" та не почали захоплювати його власність.

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      Тоді Загоруйко займав різні досить дрібні "посади", але, оскільки він мав вплив на багатьох ригів-зрадників. Взагалі він став особою не дуже важливою, при "владі" його залишили.

      Фактично терорист керував колишніми регіоналами та займався веденням господарства. Але ж саме Загоруйко був причетний до зняття колишнього директора парку Ігора Мартинова з "посади" "народного мера". Останнього тоді трошки потримали на підвалі, отримали за нього чимало грошей, та відпустили за непотребністю. Але, як виявилося, колаборант образу запам'ятав.

      Починаючи з першого дня, коли Мартинова призначили "віце-прем’єром", він зливав Пушиліну потенційних заколотників та "корупціонерів" у Донецьку. Звісно, у списку колишнього "мера" на помсту був і його запеклий ворог Загоруйко, який після всіх кадрових перестанов став підлеглим колишнього "мера". Схема була проста: "віце-прем'єр" запропонував Загоруйкові трошки попиляти бюджет, не поділившись при цьому із Пушиліним, а коли отримав згоду – пішов до ватажка терористів.

      Оскільки ДВП, по-перше, хоче створити підконтрольну тільки собі вертикаль влади, щоб стати незамінним для кураторів. А, по-друге, до паніки боїться замахів (перед кожним його походом до туалету четверо охоронців повністю перевіряють все, включаючи бачок унітазу та самого "білого друга"), інформація про те, що приспішники можуть прокидати на гроші і його, і росіян, була прийнята до розробки.

      Через накиди Мартинова бойовики з "МДБ" й "заарештували" Загоруйка. Просто під'їхали на бусіку, коли той виходив з автівки біля свого дому, вдягли пакет на голову, закинули у багажник та відвезли у невідому напрямку.

      Скоріш за все, спочатку його катували у будівлі захопленої СБУ, а потім – передали до "МВС". Тепер кажуть, що "спіймали" розкрадача бюджету. Без подробиць.

      Але Пушилін нагородив й стукача-провокатора Мартинова. В такий спосіб, як і Загоруйка. Мовляв, зрадникові не довіряє.

      То ж, "республіка" залишилася без "віце-прем'єра" та людини, яка займалася плануванням роботи всього "кабміну". Отакий кадровий голод.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Публикации Новости Донецка Ринат Ахметов
      Источник: 24 Канал
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