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      Олексій Чибісов

      Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною

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      Бойовики бояться міграції людей з квазіутворень
      Бойовики бояться міграції людей з квазіутворень / Інформатор

      Після зміни формату військ росіяни поставили керівництвам ПВК та ватажкам ОРДЛО обов'язкові умови на постачання до лав окупаційних військ певної кількості місцевих терористів.

      Виконати це без примусової мобілізації неможливо, тим паче що бажання воювати за ідеї Путіна не мають навіть росіяни, а про жителів "ДНР" та "ЛНР" годі й казати.

      То ж чисельність підрозділів, яку тримають на лінії зіткнення кремлівські окупанти, геть мала для реального утримання фронту у разі наступу ЗСУ. Не вистачає й бойовиків для повноцінних атак, але це питання вирішується за кілька днів шляхом перекидання військ з РФ. Але ж наразі мова про постійне зменшення чисельності як окупантів, так і місцевих терористів, а резерви псевдореспублік взагалі мізерні.

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      Тим паче, що навіть зараз з окупованих територій постійно тікають геть усі. Особливо молодь. І саме через це у Пушиліна та Пасічника, який ледве втримався при владі, почалася паніка. Щоб хоч якось зупинити постійну втечу людей з території без майбутнього – ватажки терористів збираються повністю перекривати пункти в'їзду та виїзду з "дири".

      Перші передумови для цього ми вже бачимо – створення штучних перепонів для людей на блокпостах, замінування доріг та всілякі інші криваві хитрощі, які мають відбивати у населення бажання кататися у вільні міста. Звісно, це аж ніяк не впливає на бажання молодих та не дуже людей назавжди покинути захоплені росіянами міста, але ж незабаром цієї можливості людей хочуть позбавити.

      Є й ще один не менш важливий для "дирявих" аспект: наявність здатних хоч якось працювати "громадян" конче необхідна "республікам", бо наразі буквально все життя квазіутворень сиплеться .

      Через мізерні зарплати люди не готові працювати майже ніде, та й кількість робочих місць постійно скорочується. Терористи створюють умови, за яких у мирних жителів-чоловіків не буде іншого вибору окрім як підписати контракт.

      До того ж, "ДНР" та "ЛНР" так чи інакше потрібні хоч якісь фахівці у всіх сферах. І хоча випускників вишів назвати спеціалістами ні в чому не можна, навіть на них є попит. Але ж всі хочуть лише одного – втекти. Саме через це й закриватимуть кордон. Перманентним тероризуванням населення, а потім – за допомогою "законів".

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Публікації Війна на Донбасі Війна Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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