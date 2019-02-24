09:08
24 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Олексій Чибісов

      Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу

      114
      Росія готується до наступу
      Росія готується до наступу / 5.ua

      Збільшення кількості обстрілів та їх інтенсивності на лінії фронту пов'язане із кількома факторами. Це й перекидання на Донбас випускників російських військових ВИШів для складання ними іспитів, і спроба промацати оборону сил ООС.

      Справа в тому, що після воєнного стану позиції українських захисників суттєво посилилися. То ж, скільки окупантів потрібно для ефективних наступальних дій, у Кремлі поки що розуміють лише приблизно. А наступ цей заплановано, принаймні якщо проросійські кандидати пролетять на виборах президента.

      Читайте також: П'яні російські військові "знищили" згорілий танк

      Питання військової відповіді на політичну поразку Росії в Україні обговорюється у кабінетах Москви досить жваво. Путін та його поплічники вважають, що перейти від напівзаморожених терористичних дій до активних, можна вже навіть після першого туру виборів. А чи дадуть наказ окупантам наступати, багато в чому залежить від теперішньої ситуації на фронті.

      Найпривабливіше місце на фронті

      Росіяни за допомогою малих диверсійних груп та артилерійської підтримки намагаються викрити слабкі місця у нашій обороні. Найбільш привабливим містом для наступу з точки зору стратегічної та економічної для Кремля був та залишається Маріуполь. Але обстрілюють не тільки бійців, що боронять підступи до портового міста – у Москві не виключають спроб захоплення й інших населених пунктів.

      Тільки от поки що в загарбників нічого не складається на їхню користь. Як тільки артилерія починає гатити по наших позиціях, одразу прилітає смертельна відповідь. Українські "боги війни" діють настільки точно та потужно, що ніяких сподівань на легкі здобутки у разі наступу в окупантів не залишається.

      Маріуполь найбажаніше місто для терористів
      Маріуполь найбажаніше місто для терористів

      Більше того, контрдиверсійні групи ООС також працюють дуже сильно та болісно для п'яних Іванів. Лише за кілька діб з різних ділянок фронту до моргів та лікарень "ДНР" та "ЛНР" привезли більше 40 осіб. Якщо звернути увагу на кількість обстрілів, яку вели окупанти, можна легко порахувати, що наші військові просто знищували всіх, хто вирішив постріляти.

      Тож, поки що росіяни слабких місць в ООС не виявили, але відповідні висновки у Кремлі можуть зробити. Виходячи з кількості розміщених поблизу російсько-українського кордону військ, у наступ терористи можуть перейти впродовж двох-трьох діб.

      Отож, перекинути достатню для прориву оборони кількість військових ЗС Росії можуть без проблем. Втім, верхівка терористів може й відмовитися від захоплень міст та просто перейти до посилень обстрілів на всьому фронті. Їм потрібна кров.

      Читайте також: Для чого Росія витрачає мільйони на відкриття "представництв" псевдореспублік по світу

      blog_ava
      Прогноз погоди на 24 лютого: зима продовжить свій хід країною, проте морози спадуть
      сьогодні
      1054
      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини політики Публікації Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      сьогодні , 09:01 Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      Олексій Чибісов 114
      Головні новини 23 лютого: смерть туристів у Карпатах і вибух автобуса на Донбасі
      23 лютого , 22:03 Головні новини 23 лютого: смерть туристів у Карпатах і вибух автобуса на Донбасі
      1922
      Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      23 лютого , 22:01 Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      Наталя Ромашова 14285
      Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      23 лютого , 20:30 Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      Віталій Дейнега 1735
      Письмо из Луганска: трудно поверить, что война когда-то закончится
      23 лютого , 20:20 Письмо из Луганска: трудно поверить, что война когда-то закончится
      Ольга Черненко 1988
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук