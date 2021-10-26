Об этом в эфире 24 каналу сказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. Он считает, что психику Кивы нужно проверить.
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"Я считаю, что Кива – очень сильный фактор для ОПЗЖ. Я хочу, чтобы он был фронтменом этой политсилы. Чем дольше Кива в ОПЗЖ, тем больше маргинализируется эта партия. Чем выше позиция у Кивы в ОПЗЖ – это в интересах патриотического движения Украины", – объяснил журналист.
Лещенко: Странный перформанс Кивы
Журналист заверил, что Кива, проклиная Бандеру и украинские национальные идеи, признался Владимиру Путину в любви.
Это не просто неадекватное поведение со стороны психиатрии. Это и использование огнестрельного оружия, которое нужно исследовать на предмет его законности,
– заявил Лещенко.
Он выразил надежду, что хоть в этом деле Кива будет наказан,
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