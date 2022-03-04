Об этом заявил ветеран войны на Донбассе в эфире 24 канала. Несмотря на большое количество жертв среди оккупантов, уничтожено много их техники.

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По словам военного, даже если Запад полностью изолирует Россию санкциями, она сразу не исчезнет, ​​ведь тоже имеет определенные природные ресурсы.

Однако чем дольше оккупанты находятся на нашей земле, тем для них хуже.

Российские солдаты, идите колоннами в Украину. Чем больше будет жертв (среди оккупантов – 24 канала), тем лучше,

– заявил военный.