Об этом заявил ветеран войны на Донбассе в эфире 24 канала. Несмотря на большое количество жертв среди оккупантов, уничтожено много их техники.
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По словам военного, даже если Запад полностью изолирует Россию санкциями, она сразу не исчезнет, ведь тоже имеет определенные природные ресурсы.
Однако чем дольше оккупанты находятся на нашей земле, тем для них хуже.
Российские солдаты, идите колоннами в Украину. Чем больше будет жертв (среди оккупантов – 24 канала), тем лучше,
– заявил военный.
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