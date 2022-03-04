Про це заявив ветеран війни на Донбасі в ефірі 24 каналу. Попри велику кількість жертв серед окупантів, знищено багато їхньої техніки.

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За словами військового, навіть якщо Захід повністю ізолює Росію санкціями, вона одразу не зникне, адже також має певні природні ресурси.

Однак чим довше окупанти перебувають на нашій землі, тим для них гірше.

Російські солдати, ідіть колонами в Україну. Чим більше буде жертв (серед окупантів – 24 канал), тим краще,

– заявив військовий.

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