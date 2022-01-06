Как отметил Епифаний, каждый год Рождество становится для христиан новой радостью. Ею делятся в храмах, в кругу семьи, с сослуживцами в окопах и на дежурстве в больницах.

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Епифаний: Смысл и значение Рождества – вечно настоящее

Митрополит подчеркнул, что Рождество Христово объединяет всех в чувстве любви и благодарности к Господу за все его благодеяния. "Ведь несмотря на время и пространство, отделяющие нас от события рождения Христа, его смысл и значение остаются вечно сегодняшними", – отметил Епифаний.

Пусть Господь дает украинцам силу и мудрость сохранять единство, противостоять агрессору и достичь победы,

– добавил глава ПЦУ.

"А свет Рождества Христова пусть развеивает тревоги и скорби, наполняет сердца новой радостью", – подытожил митрополит Киевский и всей Украины.

Рождественское поздравление митрополита Епифания: смотрите видео

С Рождеством Христовым поздравил украинцев и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. В своем обращении он упомянул всех наших граждан, которые сейчас за границей. Глава УГКЦ пожелал нашей стране мира и радости.

Обратите внимание! Сайт 24 канала подготовил праздничный проект "Украинское Рождество" – о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за границей и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже столетия назад.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.