Як наголосив Епіфаній, щороку Різдво стає для християн новою радістю. Нею діляться у храмах, в родинному колі, із побратимами в окопах й на чергуванні у лікарнях.
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Епіфаній: Сенс та значення Різдва – вічно сьогоденні
Митрополит підкреслив, що Різдво Христове єднає усіх у почутті любові та вдячності до Господа за всі його благодіяння. "Адже попри час та простір, які відділяють нас від події народження Христа, її сенс та значення залишаються вічно сьогоденними", – зазначив Епіфаній.
Нехай Господь дає українцям силу та мудрість зберігати єдність, протистояти агресору та досягти перемоги,
– додав глава ПЦУ.
"А світло Різдва Христового нехай розвіює тривоги та скорботи, сповнює серця новою радістю", – підсумував митрополит Київський і всієї України.
Різдвяне привітання митрополита Епіфанія: дивіться відео
З Різдвом Христовим привітав українців і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. У своєму зверненні він згадав усіх наших громадян, які зараз закордоном. Глава УГКЦ побажав нашій країні миру та радості.