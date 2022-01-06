Як наголосив Епіфаній, щороку Різдво стає для християн новою радістю. Нею діляться у храмах, в родинному колі, із побратимами в окопах й на чергуванні у лікарнях.

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Епіфаній: Сенс та значення Різдва – вічно сьогоденні

Митрополит підкреслив, що Різдво Христове єднає усіх у почутті любові та вдячності до Господа за всі його благодіяння. "Адже попри час та простір, які відділяють нас від події народження Христа, її сенс та значення залишаються вічно сьогоденними", – зазначив Епіфаній.

Нехай Господь дає українцям силу та мудрість зберігати єдність, протистояти агресору та досягти перемоги,

– додав глава ПЦУ.

"А світло Різдва Христового нехай розвіює тривоги та скорботи, сповнює серця новою радістю", – підсумував митрополит Київський і всієї України.

Різдвяне привітання митрополита Епіфанія: дивіться відео

З Різдвом Христовим привітав українців і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. У своєму зверненні він згадав усіх наших громадян, які зараз закордоном. Глава УГКЦ побажав нашій країні миру та радості.

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу підготував святковий проєкт "Українське Різдво" – про колоритні традиції нашого народу. Ми розкажемо, як відзначають свята етногрупи, військові, українці в окупованому Криму, за кордоном і навіть в далекій Антарктиді. Згадаємо, як "святкували" під час радянських репресій й навіть століття тому.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.