Він також підкреслив, що у цей день радіє і небо, і земля. Й додав, що говорячи за мир, ми завжди говоримо й про Христа: коли шукаємо істину, коли тужимо за справедливістю у світі.

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Що Святослав сказав українцям у своєму привітанні

Він наголосив, що у цей день радіє і небо, і земля. "А все людство об'єднується в єдиному співі разом з ангелами, кажучи – з нами Бог. Він із нами цього нового року, сповненого різними страхами, сумнівами й запитаннями. У момент, коли ми так тривожимося і молимося за мир", – запевнив глава УГКЦ.

Вітаю вас із Різдвом! І тих, що вдома, і тих, хто далеко від рідної домівки. І тих, що в Україні, і тих, хто на різних континентах земної кулі – всюди, де б'ється українське серце,

– додав Святослав.

"Нехай наш новонароджений Спаситель поблагословить усіх нас миром, радістю, всілякими гараздами. Бажаю вам відчуття небесного світла, яке сьогодні сяє нам з цієї вифлеємської стаєнки", – підкреслив отець. Він також зазначив, що радісна прадідівська коляда може розігнати будь-який смуток і наповнити надією кожне серце.

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З Різдвом Христовим привітав також митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він попросив у Господа, аби українці мали силу та мудрість, щоб зберігати єдність, протистояти агресору та досягти перемоги.

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу підготував святковий проєкт "Українське Різдво" – про колоритні традиції нашого народу. Ми розкажемо, як відзначають свята етногрупи, військові, українці в окупованому Криму, за кордоном і навіть в далекій Антарктиді. Згадаємо, як "святкували" під час радянських репресій й навіть століття тому.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.