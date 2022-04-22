Об этом в эфире 24 каналу сказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Внимание Россия цинично лжет, что на "Азовстали" нет гражданских, и обвиняет Украину в собственных преступлениях

Он отметил, что действительно раньше была определенная "демонстрация активности", вроде бы были какие-то приготовления к боевым действиям в том регионе. Однако сегодня этого всего нет.

Более того, как отметил спикер ОВА, там нет таких сил, которые смогут что-то организовать против Украины.

Опять же, ну пусть только попробуют несчастным контингентом, который там есть, двигаться в сторону Украины,

– сказал Братчук.

Впрочем, он добавил, что все риски учитывают и понимают. Так, жителей Приднестровья могут использовать для участия в диверсионно-разведывательных группах. Такое случалось и раньше. Однако их сразу задерживали.