Про це в ефірі 24 каналу сказав речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Увага Росія цинічно бреше, що на "Азовсталі" немає цивільних, і звинувачує Україну у власних злочинах

Він зазначив, що справді раніше була певна "демонстрація активності", начебто були якісь приготування до бойових дій у тому регіоні. Однак сьогодні цього всього немає.

Ба більше, як наголосив речник ОВА, там немає таких сил, які зможуть щось організувати проти України.

Знову ж таки, ну нехай лише спробують тим нещасним контингентом, який там є, рухатися у бік України,

– сказав Братчук.

Утім він додав, що усі ризики враховують та розуміють. Так, мешканців Придністров'я можуть використовувати в участі у диверсійно-розвідувальних групах. Таке траплялося й раніше. Однак їх одразу затримували.