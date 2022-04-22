Завод "Азовсталь" став однією з головниз цілей для ракет та бомб російських окупантів. Ворог бреше, що там немає мирних українців, намагаючись виправдати свої злочини.

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Злочини росіян у Маріуполі

Як наголосив Сергій Лещенко, на території "Азовсталі" зараз перебуває понад 1000 мирних українських громадян. Натомість окупанти намагаються усіляко збрехати про цей факт.

Першим про відсутність цивільних "Азовсталі" збрехав очільник військ так званого "ДНР" Едуард Басурін. Потім фейк підхопив Міжвідомчий координаційний штаб збройних сил Росії.

Там є понад 1000 мирних українців, які перебувають під захистом військових. Заяви Росії про їх відсутність – це спроба виправдання своєї агресивної наступальної кампанії,

– повідомив Лещенко.

Також Росія розганяє фейк про те, що українська армія разом з СБУ збирається влаштувати провокацію, що має на меті звинуватити окупантів у масовому знищенні мирних громадян в Одеській області. Таким чином Міноборони Росії заявило про свій намір діяти під чужим прапором, щоб звинуватити Україну у своїх злочинах.

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