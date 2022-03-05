Такое мнение в эфире 24 канала высказал волонтер и политик Сергей Притула. По его словам, подобную идею он поддерживает двумя руками "за".

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"Не знаю, кто первый предложил, чтобы российские мамки, которые хотят, чтобы "их сыновья вернулись из Украины, которую они так любят", приезжали сюда. Проходили ногами через разрушенные города и искали своих сынишек", – рассказал Притула.

Притула: Россия должна пройти процесс денацификации

Как считает политик, большая часть российского населения живет в коммуникации с телевизором и "съедает" тонны дерьма, которые выдает российская пропаганда.

Ребята, которых мы берем в плен и убиваем, им же 19 – 22 лет. Они жили в этой системе координат. Они другого не знают,

– допустил Притула.

По его мнению, в будущем Россия должна пройти процесс своей денацификации. Речь идет о том, чтобы они сами сюда приехали, а также им показали на федеральных каналах разбомбленные кварталы Харькова, Чернигова, Сум и Ахтырки. "Это невозможно иначе", – добавил политик.

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