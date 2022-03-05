Таку думку в ефірі 24 каналу висловив волонтер та політик Сергій Притула. За його словами, подібну ідею він підтримує двома руками "за".

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"Не знаю, хто перший запропонував, щоб російські мамки, які хочуть, щоб "їхні сини вернулись з України, яку вони так люблять", приїжджали сюди. Проходили ногами через зруйновані міста і шукали своїх синочків", – розповів Притула.

Притула: Росія має пройти процес денацифікації

Як вважає політик, більша частина російського населення живе у комунікації з телевізором та "з'їдає" тони лайна, які видає російська пропаганда.

Хлопці, яких ми беремо у полон і вбиваємо, їм же 19 – 22 років. Вони жили у цій системі координат. Вони іншої не знають,

– припустив Притула.

На його думку, у майбутньому Росія має пройти процес власної денацифікації. Мовиться про те, щоб вони самі сюди приїхали, а також їм показали на федеральних каналах розбомблені квартали Харкова, Чернігова, Сум та Охтирки. "Це неможливо інакше", – додав політик.

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