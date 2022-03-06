Кикабидзе подчеркнул, что нужно будет отстраивать многие дома. По его словам, это "длинная история".

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"Я бы этих пленных оттуда не выпускал, чтобы они работали там как проклятые, как немцы", – заявил Кикибадзе.

"Такого сопротивления мир не помнит"

Актер уверен, что Украина победит в войне с Россией.

Вариантов нет. Такого сопротивления мир не помнит. Недавно, когда я писал ролик для Украины, я сказал: "Вы 100% выиграете, потому что Бог на вашей стороне. Бог! Он все видит",

– подчеркнул Кикабидзе.

Грузинский актер считает, что Путин привел свою страну в бедность. "Он погубил свою страну, это однозначно. Если даже, не дай бог, я не могу себе это представить, Украина сдастся , все равно Россия проиграет. В любом случае", – заявил Кикабидзе.