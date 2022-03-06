Кікабідзе наголосив, що треба буде відбудовувати багато будинків. За його словами, це "довга історія".

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"Я б цих полонених звідти не випускав, щоб вони працювали там, як прокляті, як німці", – заявив Кікібадзе.

"Такого опору світ не пам'ятає"

Актор впевнений, що Україна переможе у війні з Росією.

Варіантів немає. Такого опору світ не пам'ятає. Нещодавно, коли я писав ролик для України, я сказав: "Ви 100% виграєте, бо Бог на вашому боці. Бог! Він усе бачить",

– наголосив Кікабідзе.

Грузинський актор вважає, що Путін привів свою країну у злидні. "Він занапастив свою країну, це однозначно. Якщо навіть, не дай боже, я не можу собі це уявити, Україна здасться, все одно Росія програє. В будь-якому випадку", – заявив Кікабідзе.

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