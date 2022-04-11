Понятно, что с начала войны бассейн был закрыт. Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент из Запорожья.

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Поэтому оккупанты почесали затылок и решили с пропагандистской целью открыть этот бассейн,

– сказал корреспондент.

Так они пытаются показать, мол, в Мелитополе все нормально. Однако реакция местного населения – откровенно неутешительна.

"Они говорят, пусть оккупанты сами плавают в этом бассейне, а мы его потом очистим и уже после победы будем им пользоваться", – рассказал журналист.

К слову. Это не единственный случай российской пропаганды в городе. Так, рупоры Кремля начали распространять откровенный фейк об оккупированном Мелитополе. Они наперегонки врут о том, как там люди "радуются" приходу российской валюты.