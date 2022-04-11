Зрозуміло, що з початку війни басейн був закритий. Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондент із Запоріжжя.
Увага "Три доби прикутий до батареї": у Херсоні масово затримують українців
Тож окупанти почухали потилицю і вирішили з пропагандистською метою відкрити цей басейн,
– сказав кореспондент.
Так вони намагаються показати, мовляв, у Мелітополі усе нормально. Однак рекація місцевого населення – відверто невтішна.
"Вони кажуть, хай окупанти самі плавають в цьому басейні, а ми його потім очистимо і вже після перемоги будемо ним користуватися", – розповів журналіст.