Зрозуміло, що з початку війни басейн був закритий. Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондент із Запоріжжя.

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Тож окупанти почухали потилицю і вирішили з пропагандистською метою відкрити цей басейн,

– сказав кореспондент.

Так вони намагаються показати, мовляв, у Мелітополі усе нормально. Однак рекація місцевого населення – відверто невтішна.

"Вони кажуть, хай окупанти самі плавають в цьому басейні, а ми його потім очистимо і вже після перемоги будемо ним користуватися", – розповів журналіст.

До слова. Це не єдиний випадок російської пропаганди у міста. Так, рупори Кремля почали поширювати відвертий фейк про окупований Мелітополь. Вони навипередки брешуть про те, як там люди "радіють" приходу російської валюти.