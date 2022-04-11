Однак росіяни до цього підготувалися. Про це в ефірі 24 каналі сказав представник тероборони, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Увага Росіяни підготували заходи для відступу з Херсона, але поки не покидають місто, – Арестович

Так, вчора, 10 квітня, в Херсоні люди хотіли вийти на проукраїнський мітинг для того, щоб вчергове сказати "ні" окупації, вшанувати пам'ять загиблих, які впали від російсько-фашистиських загарбників.

А також, щоб висловити протест незаконному утримуванню наших українців у підвалах,

– сказав Хлань.

І додав, що "рашисти дуже добре підготувалися до цієї справи". Вони фактично стояли повністю по периметру і готувались захопити тих, хто намагався вийти на мітинг за Україну.

У стилі фашистів: людей масово затримують і тримають в підвалах

"Люди казали, що одразу розуміли, що буде масове затримання. І навіть тоді, коли почали збиратися, максимально близько підлітали квадрокоптери, щоб розпізнати людей", – повідомив депутат.

Тобто, як він додав, російські загарбники хотіли почати масове затримання на цій акції. Однак якщо раніше вони викрадали людей вночі, то зараз їх вже нічого не стримує. Вони затримують усіх серед білого дня і роблять це "у стилі фашистів".

Очевидець розповів, що його 3 дні окупанти тримали його закованим до батареї у підвалі. У сусідній кімнаті він чув, як людей б'ють та катують, майже нічого не давали їсти, а потім допитують на камеру,

– розповів тероборонець.