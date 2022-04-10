Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, російські окупанти на Півдні України намагаються втримати правий берег Дніпра. Наші герої за допомогою артилерії та майстерних маневрів відтісняють ворога, тому незабаром перед ними може лишитися завдання утримання лише лівого берега Дніпра.

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Відхід з Херсону

За інформацією Аресточвича, ще 12 днів тому окупанти здійнисли заходи з підготовки для відходу з Херсону. Але такого простого сценарії звільнення міста очікувати не варто.

Вони підготували такий план, але будуть триматися за Херсон до останнього. Адже при відході з міста без постачання з Криму залишиться їхнє угруповання біля Маріуполя та в напрямку Запоріжжя,

– сказав Арестович.

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