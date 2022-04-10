Валерій Залужний зазначив, Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до Києва. Однак наші воїни його втримали.

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Під ногами загарбників земля горіла

Головнокомандувач зазначив, що наші воїни проявили дива військової майстерності.

Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода. Українські захисники підривали мости, понтонні переправи, не даючи ворогу просунутися далі,

– сказав Залужний.

Наші захисники втримали Мощун, і цим захистили Київ.

Дивіться перший мініфільм про битву за Мощун:

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