Омбудсменка Людмила Денісова у телеграмі опублікувала декілька фактів варварського поводження російських військових з цивільними.

До теми Кадирівці у Макарові зґвалтували та жорстоко вбили жінку, яка мала евакуюватися

Денісова розповіла про моторошні випадки на Київщині, Херсонщині та Чернігівщині.

Ґвалтування і різанина

Повідомляється, що в селищі Макарів на Київщині окупанти відрізали руки 80-річному чоловіку. Унаслідок отриманих ран він помер.

Російські варвари катували чоловіка у присутності його доньки.

Подібний інцидент мав місце на Херсонщині. Там путінські вбивці били прикладами й палицями 60-річного чоловіка. Вони це робили також у присутності доньки.

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Ще один страшний випадок стався в Ірпені. Там двоє російських терористів зґвалтували 20-річну вагітну жінку.

На Чернігівщині російські загарбники облаштували свій штаб у Вознесенській церкві. Там виявили тіла людей, які були розстріляні російськими військовими.

Ймовірно, окупанти вбили місцевих мешканців сіл Ягіде та Лукашівка.

Після звільнення населених пунктів від рашистських окупантів залишаються десятки і сотні закатованих, скалічених людей, які піддавалися страшним тортурам – таким є обличчя "асвабажденія", що прийшло в Україну,

– заявила Денісова.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 10 квітня повідомила, що внаслідок агресії Росії на Київщині вже загинули понад 1 120 людей.

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