Омбудсменка Людмила Денисова в телеграме опубликовала несколько фактов варварского обращения российских военных с гражданскими.

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Денисова рассказала о жутких случаях на Киевщине, Херсонщине и Черниговщине.

Изнасилования и резня

Сообщается, что в поселке Макаров в Киевской области оккупанты отрезали руки 80-летнему мужчине. В результате полученных ран он скончался.

Российские варвары пытали мужчину в присутствии его дочери.

Подобный инцидент имел место в Херсонской области. Там путинские убийцы избивали прикладами и палками 60-летнего мужчину. Они это делали в присутствии дочери.

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Еще один страшный случай произошел в Ирпене. Там двое российских террористов изнасиловали 20-летнюю беременную женщину.

В Черниговской области российские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. Там были обнаружены тела людей, которые были расстреляны российскими военными.

Вероятно, оккупанты убили местных жителей сел Ягодное и Лукашевка.

После освобождения населенных пунктов от рашистских оккупантов остаются десятки и сотни замученных, искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам – таково лицо "асвабаждения", пришедшего в Украину,

– заявила Денисова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 10 апреля сообщила, что в результате агрессии России в Киевской области уже погибли более 1 120 человек.

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