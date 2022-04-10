Звичайно ж, паралельну реальність першими почали кричати російські державні медіа. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на брифінг екснардепа Сергія Лещенка за 10 квітня.

До речі Аркуш А4 вже в чотири рази дорожчий за 1 рубль, – Ходорковський​

Навіть фейки не переконливі

Пропагандисти навіть приїхали в місто, яке тимчасово захопили їхні військові. Вони почали знімати постановочні "новинні" сюжети, де самі ж порушили власну логіку. Спершу показали заправну станцію, де чоловік чомусь кілька секунд тримає гроші в кадрі, а лише після цього платить за бензин рублями.

Після цього вже показали працівника АЗС, почав дякувати Росії за те, що в місто завезли пальне. Проте потім самі пропагандисти сконфузилися та показали обмінник валют, де курс долара та євро досі вираховують у гривнях. При чому вказана ціна рубля вкрай далека від реальної.



Обмінник валют в окупованому місті / Скриншот

Були гривні й в іншому місці

Також пропагандисти показали відкриття басейну. При цьому, все показано так, наче Росія прийшла та його збудувала. Там працівниця розповідала, що тепер нібито плавання коштує дешевше. Проте чомусь називала ціни відвідування у гривнях, а не в макулатурі, яку росіяни називають валютою.

Препарування фейків Росії від Лещенка за 10 квітня: дивіться відео