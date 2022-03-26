Таким спостереженням щодо вартості паперу в тоталітарній державі поділився російський опозиціонер Михайло Ходорковський. Для підтвердження своїх слів чоловік написав розрахунки.
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Акції "Ощадбанку" теж не вартують паперу
Чоловік вказав, що пачка паперу в магазині зараз коштує 2 тисячі рублів. Мовиться про упаковку, де 500 звичанісіньких аркушів для принтера.
Тобто сказати, що Путін перетворив рублі та російські акції на папір – образа для паперу,
– підсумував Ходорковський.
Проте цікавіше не лише те, що А4 в чотири рази дорожчий за рубль. Також такі листи вже коштують і більше, ніж акція Ощадбанку на біржі Лондона.
Твіт Михайла Ходорковського про папір / Скриншот
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