Таким наблюдением по стоимости бумаги в тоталитарном государстве поделился российский оппозиционер Михаил Ходорковский. В подтверждение своих слов мужчина написал расчеты.

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Акции "Сбербанка" тоже не стоят бумаги

Мужчина указал, что пачка бумаги в магазине сейчас стоит 2 тысячи рублей. Речь идет об упаковке, где 500 самых обычных листов для принтера.

То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу – оскорбление для бумаги,

– подытожил Ходорковский.

Однако интереснее не только то, что А4 в четыре раза дороже рубля. Также такие листы уже стоят и больше, чем акция Сбербанка на бирже Лондона.



Твит Михаила Ходорковского о бумаге / Скриншот