Работники СМИ в Греции объявили забастовку. Причиной этого стало решение властей о переносе празднований Дня труда, который ежегодно отмечают 1 мая.

В этом году этот праздник был в нерабочий день – субботу перед Пасхой. Министерство труда Греции перенесло первомайские акции на вторник, 4 мая 2021 года.

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Что известно о протестах журналистов

О забастовках сообщил журналистский профсоюз Греции. В него входит Союз ежедневных афинских газет ESIEA и ассоциации, которые с ним сотрудничают.

Профсоюзы готовы бороться и отменять любую политику, которая касается трудовых прав. Ценность человеческой жизни и достоинство на работе являются первоочередными в нашей борьбе. Да здравствует День труда,

– заявили журналисты.

Забастовка продлится всего 1 сутки 4 мая. Однако организаторы акции протеста отметили, что при необходимости вернутся к забастовкам повторно в будущем.

День труда: коротко о главном

Международный день рабочих или День труда отмечают в первые дни мая. Из-за пандемии COVID-19 в мире и в Украине запретили любые массовые скопления еще в 2020 году.

В этом году государственные выходные ко Дню труда и Пасхе объединили. Украинцы имели 4 выходных дня: с 1 по 4 мая включительно.