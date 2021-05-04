"Да здравствует День труда": греческие журналисты объявили забастовку
Работники СМИ в Греции объявили забастовку. Причиной этого стало решение властей о переносе празднований Дня труда, который ежегодно отмечают 1 мая.
Источник:TVXS
В этом году этот праздник был в нерабочий день – субботу перед Пасхой. Министерство труда Греции перенесло первомайские акции на вторник, 4 мая 2021 года.
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Что известно о протестах журналистов
О забастовках сообщил журналистский профсоюз Греции. В него входит Союз ежедневных афинских газет ESIEA и ассоциации, которые с ним сотрудничают.
Профсоюзы готовы бороться и отменять любую политику, которая касается трудовых прав. Ценность человеческой жизни и достоинство на работе являются первоочередными в нашей борьбе. Да здравствует День труда,
– заявили журналисты.
Забастовка продлится всего 1 сутки 4 мая. Однако организаторы акции протеста отметили, что при необходимости вернутся к забастовкам повторно в будущем.
День труда: коротко о главном
Международный день рабочих или День труда отмечают в первые дни мая. Из-за пандемии COVID-19 в мире и в Украине запретили любые массовые скопления еще в 2020 году.
В этом году государственные выходные ко Дню труда и Пасхе объединили. Украинцы имели 4 выходных дня: с 1 по 4 мая включительно.
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