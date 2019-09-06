19:28
6 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как патриарх Кирилл становится модным. Что Лукашенко подарил Маску
      Вєсті Кремля
      21:10, 5 сентября
      Вести.UA: Неуплаченная коммуналка Гончарука. Неудачные попытки Луценко реабилитироваться
      Вєсті.UA
      19:27, сегодня
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Пустая трата денег: Кабмин производил блокноты с золотым тиснением

      164 Читати новину українською
      Кабмин тратит деньги на блокноты с золотым тиснением
      Кабмин тратит деньги на блокноты с золотым тиснением / Инстаграм-страничка Дмитрия Дубилета

      Новоиспеченный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство постоянно изготовляло различные блокноты и некоторые из них – с золотым тиснением. Но отныне правительство не будет покупать ничего лишнего, лишь – бумагу.

      "Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина – и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", – написал Дубилет в своем инстаграме.

      Читайте также: Дмитрий Дубилет: что стоит знать о новом министре Кабинета министров

      Добавим, что ранее министр анонсировал, что будет рассказывать в сети о своей работе на посту и все, что ее касается.

      Читайте также: Дубилету поручили организовать отказ от бумажного документооборота

      Чем занимается министр Кабинета министров?

      • Организует работу правительства и эффективное выполнение возложенных на Кабмин полномочий;
      • обеспечивает взаимодействие правительства с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;
      • мониторит выполнение органами исполнительной власти актов Кабмина и поручений премьера;
      • подает для одобрения премьеру проект повестки дня заседания правительства;
      • проверяет состояние подготовки вопросов к рассмотрению на заседании правительства и организует обеспечение членов Кабмина материалами к заседаниям и правительственных комитетов.
      blog_ava
      Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
      сегодня
      26659
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      сегодня , 19:21 Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      4
      Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      сегодня , 19:06 Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      Блог Соцмережі 226
      Почему украинский картофель дороже белорусского
      сегодня , 19:01 Почему украинский картофель дороже белорусского
      Ірина Поліщук 59
      Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      сегодня , 18:30 Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      Іван Яковина 161
      Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно
      сегодня , 17:51 Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно
      Євгенія Мазур 177
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук