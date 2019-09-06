Пустая трата денег: Кабмин производил блокноты с золотым тиснением
Новоиспеченный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство постоянно изготовляло различные блокноты и некоторые из них – с золотым тиснением. Но отныне правительство не будет покупать ничего лишнего, лишь – бумагу.
"Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина – и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", – написал Дубилет в своем инстаграме.
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Добавим, что ранее министр анонсировал, что будет рассказывать в сети о своей работе на посту и все, что ее касается.
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Чем занимается министр Кабинета министров?
- Организует работу правительства и эффективное выполнение возложенных на Кабмин полномочий;
- обеспечивает взаимодействие правительства с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;
- мониторит выполнение органами исполнительной власти актов Кабмина и поручений премьера;
- подает для одобрения премьеру проект повестки дня заседания правительства;
- проверяет состояние подготовки вопросов к рассмотрению на заседании правительства и организует обеспечение членов Кабмина материалами к заседаниям и правительственных комитетов.