Пустая трата денег: Кабмин производил блокноты с золотым тиснением

Новоиспеченный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство постоянно изготовляло различные блокноты и некоторые из них – с золотым тиснением. Но отныне правительство не будет покупать ничего лишнего, лишь – бумагу.

"Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина – и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", – написал Дубилет в своем инстаграме.

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Добавим, что ранее министр анонсировал, что будет рассказывать в сети о своей работе на посту и все, что ее касается.

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Чем занимается министр Кабинета министров?