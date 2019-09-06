Марна трата грошей: Кабмін виробляв блокноти з золотим тисненням

Новоспечений міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд постійно виготовляв різні блокноти і деякі з них – із золотим тисненням. Але відтепер уряд не купуватиме нічого зайвого, лише – папір.

"Зазвичай це марна трата грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну – і поготів. Доручив припинити закупівлі будь-чого, крім паперу А4 і А5", – написав Дубілет у своєму інстаграмі.

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Додамо, що міністр раніше анонсував, що розповідатиме у мережі про свою роботу на посаді і все, що її стосується.

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Чим займається міністр Кабінету міністрів?