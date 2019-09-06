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      Марна трата грошей: Кабмін виробляв блокноти з золотим тисненням

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      Кабмін витрачає гроші на блокноти з золотим тисненням
      Кабмін витрачає гроші на блокноти з золотим тисненням / Інтстаграмсторінка Дмитра Дубілета

      Новоспечений міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд постійно виготовляв різні блокноти і деякі з них – із золотим тисненням. Але відтепер уряд не купуватиме нічого зайвого, лише – папір.

      "Зазвичай це марна трата грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну – і поготів. Доручив припинити закупівлі будь-чого, крім паперу А4 і А5", – написав Дубілет у своєму інстаграмі.

      Читайте також: Дмитро Дубілет: що варто знати про нового міністра Кабінету міністрів

      Додамо, що міністр раніше анонсував, що розповідатиме у мережі про свою роботу на посаді і все, що її стосується.

      Читайте також: Дубілету доручили організувати відмову України від паперового документообігу

      Чим займається міністр Кабінету міністрів?

      • Організовує роботу уряду та ефективне виконання покладених на Кабмін повноважень;
      • забезпечує взаємодію уряду з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
      • моніторить виконання органами виконавчої влади актів Кабміну та доручень прем'єра;
      • подає для схвалення прем’єру проект порядку денного засідання уряду;
      • перевіряє стан підготовки питань до розгляду на засіданні уряду та організовує забезпечення членів Кабміну матеріалами до засідань та урядових комітетів.
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      Теги: Новини політики Новини України Гроші Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
      Джерело: 24 канал
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