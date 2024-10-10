Водой наполнилось и знаменитое озеро Ирики, пересохшее полвека назад. Об этом сообщает издание Independent.

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О ситуации в Сахаре

В пустыне на юго-востоке Марокко в этом сентябре в течение двух дней выпало больше осадков, чем обычно. В Тагунити, деревне, расположенной в 450 километрах к югу от столицы Марокко Рабата, за сутки выпало более 100 миллиметров осадков. При том, что обычно в таких районах в среднем выпадает менее 250 миллиметров в год.

Фото сильных наводнений в Сахаре

В некоторых местах наблюдаются наводнения. Полноприводные автомобили с туристами вынуждены ехать по лужам, а местные жители с трепетом наблюдают за ситуацией. В результате прорыва воды через пески и оазисы в Марокко и Алжире погибло более 20 человек.

Уже 30 – 50 лет не было столько дождей за такой короткий промежуток времени,

– сообщает Хуссин Юабеби из Главного метеорологического управления Марокко.

Последствия наводнения

По его словам такие дожди метеорологи называют внетропическим штормом. Они могут изменить погоду в регионе в ближайшее время. Это связано с тем, что воздух будет удерживать больше влаги. В свою очередь это приведет к увеличению испарения и вызовет новые штормы.

Обильные осадки помогут пополнить большие подземные водоносные горизонты, расположенные под пустыней и являющиеся источником воды для населения. В течение сентября водохранилища пополнялись рекордными темпами, но пока непонятно насколько это поможет справиться с засухой.