Глава МИД Украины рассказал, что получил приглашение от Жозепа Борреля поучаствовать в заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Оно состоится уже в январе этого года.

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Этот год и уже эти зимние месяцы станут очень важны на пути членства Украины в ЕС. Я получил приглашение от Жозепа Борреля принять участие в первом в 2023 году заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится в январе,

– заявил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что важной темой станет подготовка к саммиту Украина – ЕС. Темами саммита будут:

имплементация формулы мира президента Владимира Зеленского;

усиление санкций против России.

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