Глава МЗС України розповів, що отримав запрошення від Жозепа Борреля взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Воно відбудеться вже у січні цього року.

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Цей рік і вже ці зимові місяці стануть дуже важливими на шляху членства України в ЄС. Я отримав запрошення від Жозепа Борреля взяти участь у першому у 2023 році засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться в січні,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС України додав, що важливою темою стане підготовка до саміту Україна – ЄС. Темами саміту будуть:

імплементація формули миру президента Володимира Зеленського;

посилення санкцій проти Росії.

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