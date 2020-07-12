Что может быть лучше, чем просмотр старых фото? Правильно, просматривать старые цветные фотографии из странствий!

В снимках, которые сохранились до сегодня, изображены исторически значимые события, путешествия, мировые достопримечательности и природные чудеса. Также фотографы не упускали возможность фотографировать, когда путешествуют. А цветные фото придают путешествиям особый шарм. Все фото с сайта Сameralabs.org.

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Странствия в старых цветных фото

Фотограф Жюль Жерве-Куртельмон поймал момент восхода солнца у скалы Абу-Симбел в Египте. Фото датировано 1923 годом.

Рассвет у скалы Абу-Симбел в Египте / Фото: сameralabs.org

В 1925 году фотограф Эдвин Вишерд с помощью автохрома сделал фото Долины монументов на границе Юты и Аризоны. Долина монументов находится на высоте 1900 метров и является частью плато Колорадо.

Впоследствии это место стало любимым для режиссеров фильмов на ковбойскую тематику.

Долина монументов / Фото: сameralabs.org

В горах Баварии расположено озеро Вальхен – это ледниковое озеро, которое имеет максимальную глубину 192,3 метра. Фотограф Ханс Хильденбранд сфотографировал эту красоту природиры в 1928 году. А легкая дымка придает загадочности и сказочности снимку.

А на этом фото песчаные дюны в 1929 году, которые расположены вблизи Кресент-Сити в Калифорнии. Фотограф Чарльз Мартин.

Песчаные дюны, 1929 год / Фото: сameralabs.org

На снимке отдыхающие на берегу океана во Флориде. Фотограф Клифтон Адамс, 1930.

Отдых на берегу океана / Фото: сameralabs.org

Каждое племя в Африке имеет национальные танцы. Вот так выглядели танцовщицы в Свазиленде в 1930 году. Этот снимок сделал Мелвилл Чейтер.

Танцовщицы в Свазиленде / Фото: сameralabs.org

На фото люди отдыхают на фоне Парфенона в 1930 году. Парфенон – это главный храм Афинского акрополя. Фотографом достопримечательности древнегреческого искусства был Мейнард Оуэн Уильямс

Женщины на фоне Парфенона / Фото: сameralabs.org

На этом фото поля тюльпанов, которые растут вдоль канала в Харлеме в Нидерландах. Фотограф Вильгельм Тобиен, 1931 год.

Тюльпаны вдоль канала в Гарлеме / Фото: сameralabs.org

Удивительный пейзаж, который открывается во время прогулки по озеру Вильяррика. Это озеро расположено в Чили, а фото сделал Роберт Мур в 1941 году.

Прогулка на лодке в 1941 году / Фото: сameralabs.org