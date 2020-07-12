Що може бути краще за перегляд старих фото? Правильно, переглядати старі кольорові фотографії з мандрів!

У знімках, які збереглись до сьогодні, зображені історично значимі події, мандри, світові пам’ятки та природні дива. Також фотографи не упускали можливість фотографувати, коли подорожують. А кольорові фото надають подорожам який особливий шарм. Усі фото зі сайту Сameralabs.org.

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Мандри у старих кольорових фото

Фотограф Жюль Жерве-Куртельмон зловив момент сходу сонця біля скелі Абу-Сімбел у Єгипті. Фото датоване 1923 роком.



Світанок біля скелі Абу-Сімбел у Єгипті / Фото: сameralabs.org

У 1925 році фотограф Едвін Вішерд за допомогою автохроми зробив фото долини монументів на кордоні Юти і Арізони. Долина монументів розташована на висоті 1900 метрів і є частиною плато Колорадо.

Згодом це місце стало улюбленцем для режисерів фільмів на ковбойську тематику.



Долина монументів / Фото: сameralabs.org

У горах Баварії розташоване озеро Вальхен – це льодовикове озеро, яке має максимальну глибину 192,3 метри. Фотограф Ганс Хільденбранд сфотографував цю красу природири у 1928 році. А легка димка надає загадковості та казковості знімку.

А на цьому фото піщані дюни у 1929 році, які розташовані поблизу Кресент-Сіті у Каліфорнії. Фотограф Чарльз Мартін.



Піщані дюни, 1929 рік / Фото: сameralabs.org

На знімку відпочиваючі на березі океану у Флориді. Фотограф Кліфтон Адамс, 1930 році.



Відпочинок на березі океану / Фото: сameralabs.org

Кожне племя в Африці має національні танці. Ось так виглядали танцівниці в Свазіленді в 1930 році. Цей знімок зробив Мелвілл Чейтер.



Танцівниці в Свазіленді / Фото: сameralabs.org

На фото люди відпочивають на фоні Парфеноні у 1930 році. Парфенон – це головний храм Афінського акрополя. Фотографом визначної пам'ятки давньогрецького мистецства був Мейнард Оуен Вільямс



Жінки на фоні Парфенону / Фото: сameralabs.org

На цьому фото поля тюльпанів, які ростуть уздовж каналу в Гарлемі у Нідерландах. Фотограф Вільгельм Тобіен, 1931 рік.



Тюльпани вздовж каналу в Гарлемі / Фото: сameralabs.org

Дивовижний краєвид, який відкривається під час прогулянки по озеру Вильяррика. Це озеро розташоване в Чилі, а фото зробив Роберт Мур у 1941 році.



Прогулянка на човні у 1941 році / Фото: сameralabs.org