В частности, из уст российского диктатора звучали пропагандистские заявления по поводу якобы нежелания Украины вести переговоры о мире, а также "провал" контрнаступления и очередное обзывание в отношении представителей нашей власти. Что сказал Владимир Путин на российском форуме – читайте в материале 24 Канала.

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Путин снова оправдал агрессию против Украины

Российский глава заявил, что Россия будто бы никогда не пыталась "замахнуться на самостоятельность Украины". Не обошлось без оскорблений по отношению к нашему народу, ведь диктатор считает, что у нас якобы "мозг закомпостирован".

В то же время он в очередной раз в духе российской пропаганды заявил, что, мол, боевыми действиями "защищает интересы своей страны, как всегда".

Кроме того, Путин также сказал, что те страны, которые подают сигналы НАТО - "изменники", но успех якобы "никогда не будет на их стороне". А россиян, по его словам, "победить невозможно", хотя он забыл провалы в отношении крейсера "Москва" других судов и недавно сбитых самолетов А-50 и Ил-22.

Также Путин не забыл обвинить в войне наше государство. Он сказал, что к ситуации между Россией и Украиной "привели националистические идеи в последний раз после распада Советского Союза".

Президент России цинично высказался о переговорах

Путин также сказал, что якобы Украина отказалась от переговоров с Россией, назвав нашу страну "придурками". Диктатор также подчеркнул, что, мол, если бы все переговоры состоялись, очевидно, на условиях России, то "все давно уже закончилось бы".

Российский президент также дерзко обвинил в провале переговоров с Россией бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который, по словам Путина, "приказал не говорить с Россией". Путин также предположил, что украинское военно-политическое руководство "сожалеет о непроведённых переговорах".

Высказался Путин также и по формуле мира Украины. Он подчеркнул, что это "запретное требование по переговорам" с Россией.

Далее уже вжившись в роль тирана Путин цинично и угрожающе сказал, что если в отношении военных действий будет продолжаться то же, что и сейчас, то "украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар".

Путин нагло высказался об оккупированных украинских территориях

Российский диктатор тоже попытался оправдать оккупацию территорий нашего государства. Он сказал, что, мол, люди там "не представляли себя иначе, чем частью России". Кроме того, он сказал, что эти люди якобы "хотят быть с Россией и уже являются ее частью".

Также Путин как "известный историк" решил изложить новый взгляд на обретение Украиной независимости. Он цинично подчеркнул, что наша страна "обрела свою независимость на основании декларации, где было написано, что она – нейтральное государство", хотя неизвестно, на какие документы он полагался.

Кроме того, Путин процитировал экс-президента Чехии, мол, "война России и Украины началась еще в 2008 году, когда для Украины и Грузии открыли двери в НАТО".

Диктатор раскритиковал выборы в США и пригрозил странам Балтии

Путин также подверг критике выборы в Соединенных Штатах, якобы "людей заставляют на участок прийти". Он также сказал, что якобы прошедшие выборы в США "сфальсифицированы по почте", но "ногами людей не заставишь прийти под дулом автомата". Хотя почему-то Путин забыл об "онлайн-выборах" в России и, что на оккупированных территориях действительно люди голосуют под дулом автомата.

Кроме того, Путин пригрозил странам Балтии из-за того, что россиян, не желающих изучать язык или нагло выступающих за войну, выталкивают оттуда. По словам диктатора, это "затрагивает интересы России".

Путин также сказал, что "все больше желающих среди россиян вернуться на родину из-за невозможности растить детей в европейских странах". В частности, Путин почему-то упомянул в своей речи о "общих туалетах для обоих полов", которые он увидел в европейских странах. По его словам, это стало уже "привычным явлением для Европы".