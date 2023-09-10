Об этом в интервью телеканалу "Дождь" рассказал бывший охранник Путина Виталий Брижатый. Сейчас он вместе с семьей скрылся в Эквадоре, потому что его хотели отправить на фронт.

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В охране Путина есть даже водолазы

Брыжатый рассказал, что он вместе с женой жил в аннексированном Крыму. Сначала он работал в ОМОН кинологом, а затем попал в ФСО – охрану Путина. Работа Брыжатого заключалась в обеспечении безопасности российского диктатора в поселке Олива на юге Крыма. Рядом с дачей Путина расположена и дача Дмитрия Медведева, и главы ФСБ Александра Бортникова.

Бывший охранник Путина рассказал, что дачи занимают огромную территорию, ведь на них находятся фитнес-центры и даже чайные дома. Кроме того, у российского президента есть на даче в Крыму вертолетные площадки, КПП и частные пляжи. Однако и в воду Путин не идет сам – там его охраняют водолазы. На земле диктатор защищен трехметровыми заборами с камерами слежения. Стоит отметить, что у местных жителей нет доступа к пляжам, ведь охрана Путина все перекрыла и не допускает их.

Охраняют Путина подготовленные люди. К примеру, "оператором стиральных машин" может быть только человек с офицерским званием. Впрочем, и попасть на такую работу очень сложно, поскольку Путин не доверяет даже собственной охране. Все охранники, не из Москвы и не приближенные к диктатору, считались "ненадежными". На каждого такого сотрудника создавали папку и вносили в нее каждый шаг.

Людям могут сказать: "Он отдыхает на этой даче", и все бегают, охраняют, а он может быть в другом месте,

– заявил Брыжатый.

Путин беспокоится за свою безопасность, что во время поездок в Крым его прилет анонсируют сразу и в аэропорту Севастополя, и Симферополя. Дело в том, что российский диктатор беспокоится за свою жизнь, поэтому не доверяет абсолютно никому. Даже если прилет анонсировали в аэропортах, то Путин может прибыть морем или воспользоваться собственным вертолетом.

На дачах диктатора также запрещено пользоваться телефонами, даже охраной. Если на территорию попадают гражданские, у них забирают и телефоны, и паспорта. Сам Брыжатый проверял дачи Путина на предмет взрывчатых веществ, а также просматривал подарки, свозимые российскому диктатору грузовиками.

Как охранника Путина чуть не отправили на фронт

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Брижатый решил уволиться с охраны Путина. Однако все оказалось гораздо сложнее, чем просто написать заявление. Он подал рапорт, но его не приняли. После этого с Брижатым провели "воспитательную беседу" в течение 2 часов и заявили, что отправят его на фронт.

За Брижатым начало следить его руководство. Чтобы бежать из охраны Путина, он тайно получил загранпаспорт и вид на жительство в Эквадоре. Только после этого Брижатого уволили, поскольку с видом на жительство в другой стране запрещено быть на службе в охране Путина.

"Последняя фраза, которую я услышал, когда шел: "Удачи на фронте!", – рассказал Брижатый.