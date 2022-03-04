Украинские спецслужбы говорят, что российские войска уже вторую неделю ужасаются собственным потерям, а их боевой дух исчезает.

К теме "Многие трупы, нас крошат": перехвачен разговор оккупантов

В сети опубликовали новый перехваченный разговор оккупантов. Там снова говорят о якобы военных учениях, а на вопрос, какая ситуация – плохо или хорошо, российский военный ответил, что все плохо, а руководство ничего не говорит.

"Здесь вообще полная ж*па, представь. Мы вчера думали, что пздец… ляжем всей бандой. Как нас артиллерия х*рит?!", – отмечает оккупант.

И добавляет, что там действительно гибнут многие.

Путин, бл*, ган*он. Видишь как. Короче, мы сюда ехали сугубо на учебу, представь. Учения прошли все, а заходим в Украину через Беларусь. И не откажешься, потому что могут посадить,

– объяснил россиянин.

Россиянин добавил, что даже их командиры говорят, что как вернутся домой, то уволятся.

Кто-то из родных спросил военного РФ, долго ли они еще будут в Украине. Он ответил, что никто не знает, им ничего не говорят.

Перехваченный разговор оккупантов можно послушать по этой ссылке.

Утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор обстреливает города ракетами и ушел в наземное наступление на Юге, Востоке и Севере. В Украине было введено военное положение. ВСУ мощно отражают нападение врага. Хронологию войны России против Украины – читайте здесь.

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