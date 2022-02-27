В сети сообщили об успешном перехвате радиосвязи российского оккупанта. Они говорят о том, что украинская армия жестко расправляется с врагами.

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Детали перехваченного разговора оккупантов

Представитель войска государства-агрессора рассказал, что заблудился в лесу под Киевом. Он жалуется, что попал под обстрел Вооруженных сил Украины.

На мосту в направлении Гостомеля в Киев попали под обстрел. Техника уничтожена полностью. Отходим в сторону аэропорта по лесу,

– говорит на записи оккупант.

Далее он жалуется на большое количество 200-х (погибших) и 300-х (раненых), а также на то, что, кроме его отряда, достойный отпор от украинцев, получил и другой.

В заключение россиянин просит о помощи.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что армия ликвидировала более 3 000 россиян, более 200 – в плену.

Перехваченный разговор российских военных: слушайте аудио

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