У мережі повідомили про успішне перехоплення радіозв'язку російського окупанта. Воно свідчить про те, що українська армія жорстко розправляється з ворогами.

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Деталі перехопленої розмови окупантів

Представник війська держави-агресорки розповів, що заблукав у лісі під Києвом. Він бідкається на те, що потрапив під обстріл Збройних сил України.

На мості у напрямку від Гостомеля до Києва потрапили під обстріл. Техніка знищена повністю. Відходимо у сторону аеропорту лісом,

– каже на записі окупант.

Далі він бідкається на велику кількість 200-х (загиблих) та 300-х (поранених), а також на те, що, крім його загону, гідну відсіч від українців, отримав й інший.

На завершення росіянин просить про підмогу.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія ліквідувала понад 3 000 росіян, більш ніж 200 – у полоні.

Перехоплена розмова російських військових: слухайте аудіо

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