Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Зеленский о страхе Путина

Президент Украины заявил, что Владимир Путин – это военный преступник, который находит ту или иную причину не заканчивать войну. Более того, российский диктатор боится переговоров с Украиной.

Он боится переговоров с Украиной. Он боится переговоров со мной лично,

– заявил Зеленский.

В то же время он добавил, что Путин не имеет аргументов в переговорах с Украиной, ведь российский диктатор – военный преступник, который напал на наше государство. Именно поэтому Россия и оттягивает процесс мирных переговоров.