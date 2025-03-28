Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Зеленський про страх Путіна

Президент України заявив, що Владімір Путін – це воєнний злочинець, який знаходить ту чи іншу причину не закінчувати війну. Ба більше, російський диктатор боїться перемовин з Україною.

Він боїться перемовин з Україною. Він боїться перемовин зі мною особисто,

– заявив Зеленський.

Водночас він додав, що Путін не має аргументів у переговорах з Україною, адже російський диктатор – воєнний злочинець, який напав на нашу державу. Саме тому Росія і відтягує процес мирних перемовин.