Алексей Арестович объяснил, что президент России боится народ страны в любом варианте.

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"Он боится сказать правду о войне, а тем более боится мобилизовать. Поступайте соответственно", - отметил Арестович.

Кроме того, советник главы ОП прокомментировал ситуацию в Херсоне и почему там российские военные сразу не разгоняли протесты украинцев. Он обьяснил, что на этих территориях оккупаны планировали создать так называемую Херсонскую народную республику или даже добавить в состав России.

А кто хочет настраивать против себя людей, которыми ты собираешься править,

– объяснил Алексей Арестович.

"Теперь, когда (россияне – 24 канал) понимают, что не удержат территории, их мало что сдерживает. Однако Херсон менее опасен, ведь это город и к нему слишком много приковано внимания, а вот область – это проблемная история", – обьяснил Арестович.

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