Само уничтожение корабля побудило руководителя Кремля к осознанию того, что его фиаско в войне близко. Об этом заявил Алексей Арестович изданию "Политека".

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"Он (Путин – 24 канал) это понял на уровне символического события, которое сломало хребет верблюда. 23 года лжи, весь мир выстроен под ложь, что Россия могущественное государство и в это поверили все", – сказал советник главы ОП.

А теперь нужно с этим что-то делать, потому что эта ложь рухнет и похоронит тебя. Его (Путина – 24 канал) не столько злит то, что "Москву" потопили, а то, что он не знает, что делать на внутренней повестке дня в России. Мобилизацию объявить нельзя, проиграть нельзя, что же делать,

– продолжил чиновник.

"Путин ищет решение – это катастрофа, у него нет решения для внутренней повестки дня. Теперь вопрос – нужно 23-летнюю ложь заменить чем-нибудь другим, это очень непросто", – добавил Алексей Арестович.

Арестович объяснил, почему Россия – это фабрика лжи: смотрите видео