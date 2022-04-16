Саме знищення корабля спонукало керівника Кремля до усвідомлення, що його фіаско у війні близьке. Про це заявив Олексій Арестович виданню "Політека".

Читайте також Зеленський прокоментував затоплену "Москву" та "інциденти" у Бєлгороді

"Він (Путін – 24 канал) це зрозумів на рівні символічної події, яка зламала хребет верблюду. 23 роки брехні, весь світ вибудуваний під брехню, що Росія могутня держава і в це повірили всі", – сказав радник глави ОП.

А тепер потрібно з цим щось робити, бо ця брехня рухне та поховає тебе. Його (Путіна – 24 канал) не стільки злить те, що "Москву" втопили, а те, що він не знає, що робити на внутрішньому порядку денному в Росії. Мобілізацію оголосити не можна, програти не можна, то що ж робити,

– продовжив посадовець.

"Путін шукає рішення – це катастрофа, у нього немає рішення для внутрішнього порядку денного. Тепер питання – потрібно 23-річну брехню замінити чимось іншим, це дуже непросто", – додав Олексій Арестович.

Арестович пояснив, чому Росія – це фабрика брехні: дивіться відео