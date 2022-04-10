Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

В случае поражения Путина Лукашенко его предаст, – белорусский журналист

По его словам, на этой встрече Путин будет "душить" Лукашенко, чтобы тот тоже в это время (когда начнется наступление на Донбассе – ред.) начал наступление на Волыни.

"Белорусские войска важны для Путина, потому что сегодня это самый большой резерв, который есть в России. По нашим оценкам, Беларусь может выставить где-то до 20 тысяч военных. Это не критично для нас, но это будет проблема и воевать на 2 фронта гораздо труднее", – заявил Жданов.

Есть ли шанс у Путина заставить Лукашенко отдать приказ о введении войск в Украину? На это Олег Жданов ответил, что Лукашенко будет тянуть с этим до последнего, потому что если он это сделает, то сразу помешает Путину на пути к созданию союзного государства.

От Лукашенко требуется политическое решение о вводе войск, и если он это сделает, то дальше будет мешать Путину. И вопрос его устранения – это просто вопрос времени. Я думаю, что он это четко понимает и будет петлять до последнего, как заяц,

– подытожил эксперт.

Олег Жданов о встрече Путина и Лукашенко и наступлении РФ на Киев или Харьков:

Кстати, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что войска России должны уйти из Украины и Беларуси. А вместе с ними и Александр Лукашенко, который в последнее время пытается притворяться "миротворцем".