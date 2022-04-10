Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

До теми У разі поразки Путіна Лукашенко його зрадить, – білоруський журналіст

За його словами, на цій зустрічі Путін буде "душити" Лукашенка, щоб той теж в цей час (коли почнеться наступ на Донбасі, – редю) розпочав наступ на Волині.

"Білоруські війська важливі для Путіна, бо на сьогодні це найбільший резерв, який є в Росії. За нашими оцінками, Білорусь може виставити десь до 20 тисяч військових. Це не критично для нас, але це буде проблема і воювати на 2 фронти набагато важче", – заявив Жданов.

Чи є шанси в Путіна змусити Лукашенка віддати наказ про введення військ в Україну? На це Олег Жданов відповів, що Лукашенко буде тягнути з цим до останнього, бо якщо він це зробить,то одразу стане завадою для Путіна на шляху до створення союзної держави.

Від Лукашенка потрібне політичне рішення про введення військ, і якщо він це зробить, то далі лише буде заважати Путіну. І питання його усунення це просто питання часу. Я думаю, що він це чітко розуміє і буде петляти до останнього, як заєць,

– підсумував експерт.

Олег Жданов про зустріч Путіна та Лукашенка і наступ РФ на Київ чи Харків:



До слова, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що війська Росії мають піти з України й Білорусі. А разом з ними й Олександр Лукашенко, який останнім часом пробує вдавати "миротворця".