Она признала в телеграме в сентябре 2022 года, что действительно детей вывозят, чтобы превратить их в патриотических россиян. Из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой.

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Редактор POLITICO Europe Джейми Деттмер написал, что в ордере МУС есть эхо 1949 года и восьмого дела Нюрнбергского процесса. В нем было 14 подсудимых, которые являлись должностными лицами разных организаций СС. Их осудили за похищение польских и других детей с их родины, в частности, во время Второй мировой войны.

Относительно вывезенных из Украины детей Львова-Белова писала, что дети иногда демонстрировали "негатив": группа из 30 человек из Мариуполя дерзко пела гимн Украины, плохо отзывались о президенте России Владимире Путине, и скандировали "Слава Украине". Но спустя время, как она радостно отметила, отношение детей "трансформировалось в любовь к России".

Автор также напоминает, что, по данным Польского Красного Креста, ориентировочно 200 тысяч польских детей, а также неизвестное количество детей других национальностей вывезли во время Второй мировой войны в нацистскую Германию.

Детей забирали на германизацию, некоторых – на принудительные работы, не прошедших расовую оценку – отправляли в специальные центры для медицинских экспериментов.

Следует заметить, что маленькие польские дети были полностью германизированы. Старшие же оказывали сопротивление – в одном из центров перевоспитания они ночью будили младших, чтобы прочитать им молитвы на польском. Все для того, чтобы дети не забыли, откуда они.

Относительно украинского мальчика Филиппа, которого усыновила Львова-Белова, она говорила, что он сначала был непокорным, бесконечно рассказывал о том, как принимал участие в демонстрациях в поддержку украинской армии. Но в сентябре так называемая уполномоченная заявила, что он "получил паспорт гражданина России и не выпускает его из рук!"

Следует заметить, что для прокуроров Нюрнберга цель судебных процессов заключалась не только в осуждении и наказании военных преступников, но и в том, чтобы:

мир отчетливо увидел доказательства нацистских ужасов;

делегитимизировал нацистов в глазах немцев;

закрепил преступление агрессии в международном праве.

Хан прокомментировал ответственность Путина

Мы видим очень ясно, что международное право рассматривается как одна из важнейших опор для обеспечения поддержания мира и безопасности. Речь идет не только о юриспруденции и важных нормативных ценностях, это действительно об основных стандартах поведения, обеспечивающих подотчетность и безопасность,

– заявил прокурор МУС Карим Хан.

Издание написало, что опасения заключаются в том, что специальный трибунал столкнется с теми же сомнениями и препятствиями, которые помешали Нюрнбергскому процессу. Однако Хан заверил, что МУС является влиятельным судом.

Прокурор МУС также заявил, что прошла четверть века с момента подписания Римского статута.

"У нас установлена юрисдикция. Совет Безопасности ООН четко признает нас международным судом. Я считаю, что моя работа состоит в том, чтобы закон действовал", – заявил Хан.

Он также ответил на вопрос, мог ли представить, что Владимир Путин предстанет перед судом, как сербский Слободан Милошевич. На это Хан сказал: "Мы начинаем с улик. И это то, что мы делаем".